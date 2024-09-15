Motosiklet Park Halindeki Araca Çarptı: 2 Yaralı

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Motosiklet park halindeki araca arkadan böyle çarptı: 2 yaralı

ÇORUM - Çorum'un Alaca İlçesi'nde, motosikletin park halindeki araca arkadan çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Günhan mahallesi Yozgat caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Gazi M.idaresindeki 19 AEP 323 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi snucunda park halindeki bir araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücü Gazi M.ile motosiklette yolcu olarak bulunan Erdoğan Ç. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Alaca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı olay yerinde bulunan bir işyerine ait güvenlik kamerası yansıdı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.