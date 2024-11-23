Tokat'ta durdurulan bir motosiklet sürücüsü, benzin deposuna çakmak atarak aracı ateşe verdi.
Kent merkezinde polis ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü sırasında, E.S. (18) idaresindeki motosiklet durduruldu. Kontrol sırasında bilinmeyen bir nedenle sürücü, motosikletin benzin deposunun kapağını açarak içine çakmağı yakarak attı. Bunun sonucunda motosiklet alev aldı ve kullanılamaz hale geldi. Yangın kısa sürede söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT
Son Dakika › 3.Sayfa › Motosiklet Sürücüsü Benzin Deposu ile Oynadı - Son Dakika
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