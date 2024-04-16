Motosiklet sürücüsü, yaralanan kız arkadaşını bir an olsun yalnız bırakmadı - Son Dakika
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Motosiklet sürücüsü, yaralanan kız arkadaşını bir an olsun yalnız bırakmadı

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Düzce'de ticari taksi, aynı istikamette giden motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü, motosiklette yolcu konumunda bulunan yaralı kız arkadaşını ambulansa binerken bir an olsun yalnız bırakmadı. Kaza sonucunda 2 kişi yaralandı.

16.04.2024 04:22  Güncelleme: 04:24
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Motosiklet sürücüsü, yaralanan kız arkadaşını bir an olsun yalnız bırakmadı

Ticari taksi motosiklete çarptı: 2 yaralı

DÜZCE - Düzce'de ticari taksi, aynı istikamette giden motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü, motosiklette yolcu konumunda bulunan yaralı kız arkadaşını ambulansa binerken bir an olsun yalnız bırakmadı.

Kaza, kuzey çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Düzce'den Bahçeşehir istikametine seyir halinde olan Oğuzhan C. idaresindeki 81 T 1132 plakalı ticari taksi, aynı istikamette giden Onur O. idaresindeki 54 AHR 934 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet savruldu. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Elif P. ve sürücü Onur O. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdiği esnada yaralı Elif P. hastaneye kaldırılırken sevgilisi Onur O.'nun yanından ayrılmamasını istedi. Sağlık ekiplerinden yardım isteyen Elif P., sevgilisi ile birlikte aynı ambulansa binerek hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Motosiklet sürücüsü, yaralanan kız arkadaşını bir an olsun yalnız bırakmadı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Motosiklet sürücüsü, yaralanan kız arkadaşını bir an olsun yalnız bırakmadı - Son Dakika

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