Motosiklet Takla Attı, 2 Yaralı

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Motosikletin takla atma anları kameraya yansıdı

Takla atan motosikletteki 2 kişi yaralandı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin takla atma anları kameralara yansıdı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde Muhammed Emin B. idaresindeki 02 AAS 978 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Meydana gelen kaza anları kameralara saniye saniye yansıdı.

Yaşanan kazada sürücü Muhammed Emin B. ile motosiklette bulunan Koray E. yaralandı. Yaralılar, Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.