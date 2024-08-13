Motosiklet Yayaya Çarptı: 3 Yaralı

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Motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı: 3 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Aşıkveysel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 ASS 733 plakalı motosiklet, cadde üzerinde seyir halindeyken yolun karşısına geçmekte olan bir yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki kişi ve yaya yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.