Motosikletiyle dengesini kaybedip bariyerlere çarpan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Motosikletiyle dengesini kaybedip bariyerlere çarpan sürücü hayatını kaybetti

Gaziantep'te çevre yolunda motosikletiyle dengesini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarpan sürücü hayatını kaybetti. Kaza, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde meydana geldi. İnşaat boyacısı olan 41 yaşındaki Mehmet Timur Çalışıcı, motosikletiyle seyir halindeyken dengesini kaybederek bariyerlere çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çalışıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

19.05.2024 23:05
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Motosikletiyle dengesini kaybedip bariyerlere çarpan sürücü hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te çevre yolunda motosikletiyle dengesini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarpan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, bu sabah saatlerinde Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde motosikletiyle ilerleyen 41 yaşındaki İnşaat boyacısı Mehmet Timur Çalışıcı, Karataş çevre yoluna motosikletiyle seyir halinde ilerlerken dengesini kaybederek yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Çevreden geçen diğer araçların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 41 yaşındaki Mehmet Timur Çalışıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Çalışıcı'nın cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

Kaynak: İHA

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