Motosikletle akrobasi hareketleri yapan sürücüye 16 bin 553 TL ceza - Son Dakika
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Motosikletle akrobasi hareketleri yapan sürücüye 16 bin 553 TL ceza

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Bahçelievler Basın Ekspres Yolu'nda motosikletle akrobasi hareketleri yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü hakkında 16 bin 553 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücü hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

22.08.2024 10:00
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Motosikletle akrobasi hareketleri yapan sürücüye 16 bin 553 TL ceza

Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü hakkında adli işlem başlatıldı

İSTANBUL - Bahçelievler Basın Ekspres Yolu'nda motosikletle akrobasi hareketleri yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü hakkında 16 bin 553 TL cezai işlem uygulandı. Öte yandan sürücü A.K. hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem de başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince Bahçelievler Basın Ekspres Yolu Kuyumcukent mevkiinde motosikletle akrobasi hareketleri yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü ile ilgili çalışma gerçekleştirildi.

Polis ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucu motosiklet sürücüsünün A.K. olduğu belirlendi. Trafiği tehlikeye düşüren sürücü A.K. hakkında, Karayolları Trafik Kanunu'nun 'saygısızca araç kullanmak', 'sürücü belgesiz olarak araç kullanmak', 'sigortasız araç kullanmak', 'motosiklet ile trafikte akrobasi hareketleri yapmak' ve 'motosiklet sürücülerinin koruma başlığı olmadan araç kullanması' maddelerinden toplamda 16 bin 553 TL cezai işlem uygulandı. Sürücü A.K. hakkında ayrıca 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem de başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Motosikletle akrobasi hareketleri yapan sürücüye 16 bin 553 TL ceza - Son Dakika

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