Motosikletle bisikletin çarpışma anı kamerada - Son Dakika
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Motosikletle bisikletin çarpışma anı kamerada

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında motosiklet ve bisiklet çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kontrolsüz şekilde caddeye çıkan bisiklete seyir halindeki motosiklet çarpıyor. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

27.04.2024 19:59
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Motosikletle bisikletin çarpışma anı kamerada

ÇORUM - Çorum'da motosiklet ve bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişinin yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Ö. İdaresindeki 19 AER 729 plakalı motosiklet Bahabey Caddesi'nde Emirhan E. idaresindeki bisiklet ile çarpıştı. İhbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile motosiklette yolcu olarak bulunan Sezgin Ç. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza güvenlik kamerasında

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kontrolsüz şekilde bisikletiyle ara yoldan çıkarak caddeye çıkan bisiklete seyir halindeki motosiklet çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve bisiklette bulunanlar yere düşüyor.

Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Motosikletle bisikletin çarpışma anı kamerada - Son Dakika

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