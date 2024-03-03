Motosikletle dünyayı gezen çifte Hindistan\'da korkunç saldırı! 7 sapık kadına tecavüz etti

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5 yıl boyunca 60'dan fazla ülkeye giden ve yaklaşık 170 bin kilometre yol yapan ve o anları bir Instagram hesabından paylaşan çift Hindistan'da saldırıya uğradığını duyurdu.

AÇIKLAMAYI HASTANEDE YAPTILAR

Hastanede açıklama yapan Vincente ve Fernanda çifti, 7 kişinin kendilerine saldırdığını gasp ettiğini ve Fernanda'nın cinsel saldırıya uğradığını söyledi.

"TEK İSTEDİKLERİ BANA TECAVÜZ ETMEKTİ"

Fernanda gelişmeyi, "Kimsenin başına gelmesini istemediğim bir olay yaşandı. 7 erkek bana tecavüz etti. Bizi dövdüler ve bizi gasp ettiler. Çok bir şey almadılar çünkü gerçekte istedikleri bana tecavüz etmekti. Şu an polisle birlikte hastanedeyiz. Her şey Hindistan'da yaşandı" dedi. Yüzlerinde yara izleri olan ve gözyaşlarına hakim olamayan Fernanda, "Polis burada. Burada uyumamıza izin verdiler" dedi.

"BOĞAZIMA BIÇAK DAYADILAR"

Vincente, "Bizi dövdüler. Benim boğazıma bir bıçak dayadılar ve öldürmekle tehdit ettiler" dedi. 122 binden fazla takipçileri olan çift, Nepal'e gitmek üzereyken yol kenarında çadır kurarak mola verdiklerini ve uyuduklarını fakat 7 kişinin saldırısıyla uyandıklarını söyledi. İspanya'nın Hindistan Büyükelçiliği'nden yetkililer Hint makamlarla iletişime geçerken, 7 saldırgandan 3'ünün gözaltına alındığı açıklandı.