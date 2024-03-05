Motosikletle dünyayı gezen kadına tecavüz edenler yakalandı! Kafalarına maske taktılar - Son Dakika
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Motosikletle dünyayı gezen kadına tecavüz edenler yakalandı! Kafalarına maske taktılar

İspanya'nın turistik kenti Barcelona'da yaşayan Fernando ve Vicente motosikletle yaptıkları dünya turunda Hindistan'da korkunç bir saldırıya uğramış ve 7 kişi genç kadına tecavüz etmişti. Polisin başlattığı insan avında şüphelilerden 3'ü yakalanırken, hakim karşısına çıkan saldırganlar kimlikleri belli olmasın diye kafalarını tamamen kapatan maskelerle poz verdi. Öte yandan mahkemeye çıkan turist çifte Hint makamlar yaklaşık 10 bin euroluk bir tazminat verdi.

05.03.2024 10:29  Güncelleme: 10:33
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5 yıl boyunca 60'dan fazla ülkeye giden ve yaklaşık 170 bin kilometre yol yapan ve o anları bir Instagram hesabından paylaşan çift Hindistan'da saldırıya uğradığını duyurmuştu. Hastanede açıklama yapan Vincente ve Fernanda çifti, 7 kişinin kendilerine saldırdığını gasp ettiğini ve Fernanda'nın cinsel saldırıya uğradığını söylemişti.

"TEK İSTEDİKLERİ BANA TECAVÜZ ETMEKTİ"

Fernanda yaşadıklarını sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında "Kimsenin başına gelmesini istemediğim bir olay yaşandı. 7 erkek bana tecavüz etti. Bizi dövdüler ve bizi gasp ettiler. Çok bir şey almadılar çünkü gerçekte istedikleri bana tecavüz etmekti. Şu an polisle birlikte hastanedeyiz. Her şey Hindistan'da yaşandı" sözleriyle duyurmuştu. Yüzlerinde yara izleri olan ve gözyaşlarına hakim olamayan Fernanda, "Polis burada. Burada uyumamıza izin verdiler" demişti.

Motosikletle dünyayı gezen kadına tecavüz edenler yakalandı! Kafalarına maske taktılar

3 SAPIK YAKALANDI

Yaşanan korkunç saldırının ardından İspanya'nın Hindistan büyükelçiliği duruma müdahale ederek yerel yetkililerle iletişime geçti. Polis saldırganlar için insan avı başlatırken 3 sapık yakalandı.

Motosikletle dünyayı gezen kadına tecavüz edenler yakalandı! Kafalarına maske taktılar

POLİS DİĞER 4 SALDIRGANIN PEŞİNDE

Hint polisinin eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X'te paylaştığı fotoğraflarda üzerlerinde tişört olan 3 saldırgan, kimlikleri belli olmasın diye kafalarını tamamen kapatan maskelerle poz verdi. Yetkililer geriye kalan dört kişinin de arandığını duyurdu.

Motosikletle dünyayı gezen kadına tecavüz edenler yakalandı! Kafalarına maske taktılar

ÇİFTE 10 BİN EURO TAZMİNAT VERİLDİ

Saldırganların 20 ile 30 yaşlarında olduğu belirtilirken bunların sırayla Fernanda'ya tecavüz ettiği açıklandı. Mahkemeye çıkan turist çifte ise Hint makamlar yaklaşık 10 bin euroluk bir tazminat verdi.

Motosikletle dünyayı gezen kadına tecavüz edenler yakalandı! Kafalarına maske taktılar

"KAPSAMLI BİR SORUŞTURMA YÜRÜTÜYORUZ"

Dumku karakolunda komiser yardımcısı olarak görev yapan Anjaneyulu Dodde, "Onlara tazminat verdik. Kapsamlı bir soruşturma yürütüyoruz ve hızlı bir yargılama süreci olmasına çalışacağız" dedi.

SEYAHATLERİNE DEVAM EDECEKLER

Çiftin bu olaydan sonra bir süre İspanya'ya döneceği ve daha sonra seyahatlerine devam edecekleri açıklandı.

Motosikletle dünyayı gezen kadına tecavüz edenler yakalandı! Kafalarına maske taktılar

Hindistan, İspanya, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Motosikletle dünyayı gezen kadına tecavüz edenler yakalandı! Kafalarına maske taktılar - Son Dakika

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