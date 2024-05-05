Motosikletle otomobilin çarpışma anı kamerada: 3 yaralı - Son Dakika
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Motosikletle otomobilin çarpışma anı kamerada: 3 yaralı

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışma anı kameralara saniye saniye yansıdı. Kazada 3 kişi yaralandı. Adıyaman merkez Eskisray Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, motosikletler hızla gelen otomobile çarptı. Çarpışma anı başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, soruşturma devam ediyor.

05.05.2024 22:05
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Motosikletle otomobilin çarpışma anı kamerada: 3 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışma anı kameralara saniye saniye yansıdı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Eskisray Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde 02 ADC 542 plakalı otomobiliyle ara sokaktan caddeye giriş yapmak isteyen Osman Karaavcı için diğer araç sürücüleri durarak yol verdi. Trafiğin durmasıyla birlikte Osman Karavcı, caddeye giriş yaptığı esnada duran trafiğe aldırış etmeden araçların aralarından hızla gelen 2 motosiklet peş peşe otomobile çarptı.

Çarpışma anı kameralara yansıdı

Meydana gelen kaza anı başka bir aracın araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletlerde bulunan toplam 3 kişi sağa sola savruldu. Meydana gelen kazada motosikletlerde bulunan Abdullah Cüneyt, Yusuf Muhammed El Şehy ve Abdullah Neddef yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Adıyaman, Gölbaşı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Motosikletle otomobilin çarpışma anı kamerada: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosikletle otomobilin çarpışma anı kamerada: 3 yaralı - Son Dakika
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