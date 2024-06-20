Motosikletle otomobilleri tekmeleyip iş yerlerine taş atan magandalar kamerada - Son Dakika
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Motosikletle otomobilleri tekmeleyip iş yerlerine taş atan magandalar kamerada

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki motosikletle park halindeki araçların aynalarını tekmeleyen 3 kişinin işyerlerinin camlarına taş attıkları da belirlendi. 3 magandanın otomobillere ve işyerlerine zarar verdikleri anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sonrası araç ve işyeri sahipleri, şikayetçi olurken polis, kaçan şahısların bulunması için çalışma başlattı.

20.06.2024 12:15
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Motosikletle otomobilleri tekmeleyip iş yerlerine taş atan magandalar kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki motosikletle park halindeki araçların aynalarını tekmeleyen 3 kişinin işyerlerinin camlarına taş attıkları da belirlendi. 3 magandanın otomobillere ve işyerlerine zarar verdikleri anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Serik ilçesinin farklı noktalarında yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen aynı motosikletteki 3 kişi seyir halindeyken park edilen araçlara tekme atarak olay yerinden uzaklaştı. 3 araca zarar verdikleri belirlenen şüphelilerin sadece araçlara değil işyerlerinin camlarına da taş atarak zarar verdikleri belirlendi. Şehir magandalarının hem otomobillere hem de işyerlerine taş attıkları anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay sonrası araç ve işyeri sahipleri, şikayetçi olurken polis, kaçan şahısların bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Antalya, Güvenlik, Trafik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Motosikletle otomobilleri tekmeleyip iş yerlerine taş atan magandalar kamerada - Son Dakika

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