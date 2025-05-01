Motosikletle Tehlikeli Yolculuk

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde motosikletini yüzüstü yatarak süren şahıs, tehlikeye davetiye çıkardı.

Kapaklı ilçesinde motosiklet sürücüsünün kendi canını ve diğer sürücülerin canını hiçe sayarak yaptığı tehlikeli yolculuk, otomobille seyir eden vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde sürücünün motosikletin üzerine yüzüstü yatarak ilerlediği görülürken, otomobildeki yolcular şaşkınlıklarını dile getirdi.

Vatandaşlar, bu tarz davranışların caydırıcı şekilde cezalandırılması gerektiğini ifade ettiler. - TEKİRDAĞ