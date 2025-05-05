Motosikletli Ekip Eğitimleri Denetimi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Motosikletli Ekip Eğitimleri Denetimi

Motosikletli Ekip Eğitimleri Denetimi

Samsun Emniyet Müdürü, motosikletli timlerin eğitim sürecini denetledi, trafik güvenliğine vurgu yaptı.

05.05.2025 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAMSUN (İHA) – Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde devam eden motosikletli şahin timleri eğitim kursunu yerinde denetleyerek kursiyer personelle bir araya geldi.

Karayolu Trafik Haftası kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, 21 personelin katılımıyla süren eğitim faaliyetlerini inceleyen İl Emniyet Müdürü Arıbaş, kurs kapsamında verilen teorik ve pratik eğitim süreçleri hakkında bilgi aldı. Arıbaş, motosikletli ekiplerin trafik güvenliğinde etkin rol üstlendiğini vurguladı.

Trafik güvenliği konusunda farkındalığın artırılmasının önemine dikkat çeken Arıbaş, "Trafikte görünürlüğü ve hareket kabiliyeti yüksek motosikletli ekiplerimiz, trafik denetimlerinde etkin görev alacak. Bu kursu başarıyla tamamlayan personelimizle sahada daha güçlü olacağız" dedi.

Kurs kapsamında personele motosiklet hakimiyeti, güvenli sürüş teknikleri ve görev esnasında karşılaşılabilecek muhtemel durumlara yönelik uygulamalı eğitimler veriliyor.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla eğitim faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun İl Emniyet Müdürü, Yerel Haberler, Ahmet Arıbaş, Motosiklet, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, trafik, samsun, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Motosikletli Ekip Eğitimleri Denetimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sır ölümler Bir gün arayla cansız bedenleri bulundu Sır ölümler! Bir gün arayla cansız bedenleri bulundu
Arda Güler’den Celta Vigo ağlarına füze Arda Güler'den Celta Vigo ağlarına füze
Netanyahu, Tel Aviv’e saldırıdan sorumlu tuttuğu İran’a misilleme sözü verdi Netanyahu, Tel Aviv'e saldırıdan sorumlu tuttuğu İran'a misilleme sözü verdi
Süper Lig’e çıkan ikinci takım belli gibi Süper Lig'e çıkan ikinci takım belli gibi
Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğu esnaf son anda kurtardı Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğu esnaf son anda kurtardı
Kadıköy’de kazanan Kara Kartal Beşiktaş, Fenerbahçe’yi deplasmanda devirdi Kadıköy'de kazanan Kara Kartal! Beşiktaş, Fenerbahçe'yi deplasmanda devirdi
Fenerbahçe, bu sezon İstanbul’da derbi kazanamadı Fenerbahçe, bu sezon İstanbul'da derbi kazanamadı
Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder’in kendisine verdiği sırrı açıkladı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in kendisine verdiği sırrı açıkladı
Maça çıkmadan şampiyon oldular Bundesliga’nın en büyüğü Bayern Münih Maça çıkmadan şampiyon oldular! Bundesliga'nın en büyüğü Bayern Münih
Batman Çayı’nda piknik yaparken mahsur kalan 25 kişi kepçe yardımıyla kurtarıldı Batman Çayı'nda piknik yaparken mahsur kalan 25 kişi kepçe yardımıyla kurtarıldı
Fenerbahçeli taraftarlar, maçın sonunda Beşiktaş’ı alkışladı Fenerbahçeli taraftarlar, maçın sonunda Beşiktaş'ı alkışladı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 18:28:33. #7.13#
SON DAKİKA: Motosikletli Ekip Eğitimleri Denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.