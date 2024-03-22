Motosikletli şahıs tarafından iş yerine silahlı saldırı: Dayı ve yeğen yaralandı
HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir iş yerine motosikletli şahıs tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda dayı ve yeğen yaralandı.
Olay, Dörtyol ilçesi Yeşilköy mahallesinde bulunan bir işyerinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, motosikletle iş yerine gelerek tüfekle ateş etti. Yaşanan silahlı saldırıda işyeri sahibi dayı B.K. ve yeğeni Y.E.K. yaralandı. Silahlı saldırgan çevredekiler tarafından yakalanarak Jandarma ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri tarafından Dörtyol devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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