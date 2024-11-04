Park halindeki motosikletten cep telefonu çaldılar
KAYSERİ - Kayseri'de park halindeki motosikletten cep telefonu çalan 2 çocuk yakalanırken olay güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri park halindeki motosiklette bulunan telefonu çalan 2 çocuğun kimliklerini tespit etti. Ekipler tarafından yakalanan 2 çocuk hakkında işlem başlatılırken, suça konu cep telefonu sahibine teslim edildi.
Çocukların motosikletten cep telefonunu çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Motosikletten Cep Telefonu Çalan Çocuklar Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?