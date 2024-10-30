Motosikletten Yatarak Seyahat

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Bursa'da bir sürücü, üzerine yattığı motosikletle trafikte seyretti. Kara yolunda zaman zaman hızını 100 kilometreye çıkaran sürücüyü görenler, o anları cep telefonuyla kaydetti.

Görüntüler Mustafakemalpaşa ilçesi Bursa yolunda kaydedildi. Mustafakemalpaşa'dan Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü, motosikletin üzerine yüzüstü yattı. Motosikleti bir süre bu şekilde kullanan ve zaman zaman hızını 100 kilometreye kadar çıkaran sürücüyü görenler o anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntüler üzerine polis ekipleri harekete geçti. - BURSA