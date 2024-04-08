Mozambik'te Tekne Kazasında 94 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Mozambik'te Tekne Kazasında 94 Kişi Hayatını Kaybetti

Afrika ülkesi Mozambik'te bir teknenin alabora olması sonucu 94 kişi hayatını kaybettiği, 26 kişinin ise kaybolduğu açıklandı. Teknenin izinsiz bir şekilde taşımacılıkta kullanıldığı ve kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı belirtildi. Teknenin Nampula eyaletinden Mozambik Adası'na doğru seyrettiği ve şiddetli bir dalganın tekneye çarptığı tahmin ediliyor.

08.04.2024 11:39  Güncelleme: 11:39
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Afrika ülkesi Mozambikte bir teknenin alabora olması sonucu 94 kişi hayatını kaybettiği 26 kişinin ise kaybolduğu açıklandı.

Afrika'nın güneydoğusunda bulunan Mozambik'te tekne alabora oldu. Mozambik Deniz Taşımacılığı Enstitüsü (INSTRASMAR) tarafından yapılan açıklamada, aralarında çocukların da bulunduğu 94 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişiden de haber alınamadığı kaydedildi. INSTRASMAR yöneticisi Lourenco Machado teknenin aslında balıkçı teknesi olduğunu ve izinsiz bir şekilde taşımacılıkta kullanılmak üzere dönüştürüldüğünü ve kapasitesinin üzerinde taşımacılık yaptığını açıkladı. Machado, "Dün yaşanan olayda 130 kişinin bulunduğu teknenin alabora olduğu ihbarını aldık, 94 kişinin cansız bedenine ulaştık. 26 kişi ise kayıp" dedi. Teknenin ülkenin Nampula eyaletine bağlı Lunga bölgesinden Mozambik Adası'na doğru seyrettiğini kaydeden Machado, ilk belirlemelere göre tekneyi şiddetli bir dalganın vurduğunu söyledi.

Nampula Eyaleti Devlet Bakanı Jaime Netoise, teknede bulunanların kolera salgınından kaçtığını dile getirerek, "Tekne aşırı doluydu ve yolcu taşımaya uygun değildi" dedi. - MAPUTO

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mozambik'te Tekne Kazasında 94 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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