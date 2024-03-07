MSB: "Çok yönlü etkin tedbirler sayesinde son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 161 şahıs yakalanmıştır." - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › MSB: Son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı geçiş girişiminde bulunan 161 kişi yakalandı - Son Dakika
Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından Elbeyli ilçesine bağlı Alahan Köyü'nde yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
İş adamı Abdurrahim Albayrak'ın telefon numarasını kopyalayarak aradıkları kişileri, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak dolandıran 5 şüpheli Bayrampaşa'da yakalandı. Dolandırılanların numarayı aradıklarında telefonu Albayrak'ın açtığını belirtti. Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada, benzer yöntemle toplam 7 kişinin dolandırıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 13 bilgisayar, 22 cep telefonu ve 43 bin 350 TL para ele geçirildi.
Burdur İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan planlı çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ve kaçak eşya ele geçirildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir polis memuru, eski eşiyle tartıştıktan sonra onu öldürüp intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahaleye rağmen genç kadın hayatını kaybetti. Soruşturma devam ediyor.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir şahsın evinde yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan kaçak tütün ürünleri ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Eskişehir, İstanbul ve Aydın merkezli olarak gerçekleştirilen 'MAHZEN-5' operasyonlarında, Jandarma tarafından Hayati Uğur, Gökhan Yaşlı ve Ahmet Hano'nun liderlik ettiği 3 ayrı Organize Suç Örgütü ortaya çıkarıldı.
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