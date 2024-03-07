MSB: Son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı geçiş girişiminde bulunan 161 kişi yakalandı

Mersin'de polis memuru eski eşini öldürüp intihar etti

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir polis memuru, eski eşiyle tartıştıktan sonra onu öldürüp intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahaleye rağmen genç kadın hayatını kaybetti. Soruşturma devam ediyor.