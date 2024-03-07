MSB: Son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı geçiş girişiminde bulunan 161 kişi yakalandı - Son Dakika
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MSB: Son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı geçiş girişiminde bulunan 161 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yaptığı açıklamada, son bir hafta içerisinde alınan etkin tedbirler sayesinde Türkiye'nin hudutlarından yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 161 kişinin yakalandığını duyurdu. MSB, hudut güvenliğinin sağlanması için çok yönlü önlemler alındığını ve bu sayede yasa dışı geçiş girişimlerinin engellendiğini belirtti.

07.03.2024 12:05  Güncelleme: 12:09
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MSB: "Çok yönlü etkin tedbirler sayesinde son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 161 şahıs yakalanmıştır." - ANKARA

Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Güvenlik, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa MSB: Son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı geçiş girişiminde bulunan 161 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB: Son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı geçiş girişiminde bulunan 161 kişi yakalandı - Son Dakika
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