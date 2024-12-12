MSB'den Isparta'daki helikopter kazasına ilişkin açıklama - Son Dakika
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MSB'den Isparta'daki helikopter kazasına ilişkin açıklama

MSB\'den Isparta\'daki helikopter kazasına ilişkin açıklama

Isparta'da eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında 6 askeri personel şehit oldu.

12.12.2024 16:40
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Isparta'da eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında 6 askeri personel şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kazanın uçuş eğitimi sırasında iki helikopterin teması sonucu yaşandığını, helikopterin yaşı veya bakım durumu ile ilgisi bulunmadığını açıkladı.

Kaza, 9 Aralık günü Isparta'nın Keçiborlu ilçesi Isparta- Afyon kara yolunun 34. kilometresinde meydana geldi. Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'ndan kalkış yapan Kara Havacılık Okulu'na ait UH-1 tipi askeri helikopter, uçuş eğitimi sırasında AB-206 tipi bir başka helikopterle temas etti. Çarpışmanın ardından UH-1 tipi helikopter kaza kırıma uğrayarak düştü. AB-206 tipi helikopter ise emniyetle yere iniş yaptı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

6 askeri personel şehit oldu

Düşen helikopterde bulunan Tuğgeneral İsa Baydilli (52), Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek (26), Teğmen Mustafa Atakan Dut (24), Teğmen Tunahan Dağlı (24), Teğmen Ceyhun Kalyoncu (25) ve Astsubay Çavuş Taha Nergis (24) şehit oldu. Şehitlerin naaşları düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Törenle uğurlandılar

Şehitler için Süleyman Demirel Havalimanı'nda Isparta İl Jandarma Komutanlığı'nın öncülüğünde uğurlama töreni düzenlendi. Törende saygı duruşunun ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu ve dua edildi. Şehitlerin naaşları silah arkadaşlarının omuzlarında helikoptere taşınarak memleketlerine gönderildi.

"Kazanın, helikopterin yaşı veya bakım durumuyla bir ilgisi bulunmamaktadır"

Isparta'da 6 askerin şehit olduğu helikopter kazasına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. MSB'den yapılan açıklamada, "Uçuş eğitimindeki 2 helikopterin birbiri ile temas etmesi sonucu kaza meydana gelmiştir. Kazanın helikopterin yaşıyla veya bakımıyla bir ilgisi bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa MSB'den Isparta'daki helikopter kazasına ilişkin açıklama - Son Dakika

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