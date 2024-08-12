MSB: Hava harekatıyla 17 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: Hava harekatıyla 17 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe serisi operasyonlar kapsamında yapılan hava harekatıyla 17 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlara devam ederek terör örgütü PKK'yı bölgeden silmek için mücadele veriyor. Şehitlerimiz ve vatanımız için mücadeleye devam edileceği belirtildi.

12.08.2024 13:51
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 17 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Pençe serisi operasyonlarla terör örgütü PKK'yı bölgeden silme mücadele veren kahraman Mehmetçik, 17 PKK'lı teröristi daha hava harekatıyla etkisiz hale getirdi. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hudutlarımızın güvenliği, bölgenin huzuru ve emniyeti için Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Pençe-Kilit bölgesinde unutulmayacak kahramanlıklar sergileyen, en tehlikeli ve en zorlu arazilerde teröristlerin inlerini yerle bir eden korkusuz Mehmetçik, terör örgütü PKK'yı bölgeden silip atmak için mücadele veriyor.

Pençe-Kilit harekat bölgesine gerçekleştirilen başarılı hava harekatıyla 17 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatanımız için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam edeceğiz! Teröristler kendilerini bekleyen sondan kurtulamayacak!" - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa MSB: Hava harekatıyla 17 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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