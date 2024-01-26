Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Operasyon, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildi.
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26.01.2024 12:24:55. #1.11#
SON DAKİKA: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika