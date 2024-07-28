MSB: Irak ve Suriye'de 16 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 11 ve Suriye'nin kuzeyinde 5 olmak üzere toplamda 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Harekat alanlarında teröristlere nefes aldırmayan kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde 11 ve Suriye'nin kuzeyinde 5 olmak üzere toplamda 16 teröristi etkisiz hale getirdi. Konuya ilişkin MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Asos, Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 5 PKK/ YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek" ifadelerine yer verildi. - ANKARA