MSB, son bir haftada 39 teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MSB, son bir haftada 39 teröristi etkisiz hale getirdi

MSB, son bir haftada 39 teröristi etkisiz hale getirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 39 teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı. 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar ise Irak'ın 151, Suriye'nin kuzeyinde ise 247 terörist etkisiz hale getirildi.

15.02.2024 12:04  Güncelleme: 12:10
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MSB: "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 39; 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar ise 151'i Irak'ın, 247'si Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplam 398 teröristi etkisiz hale getirmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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