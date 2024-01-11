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Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil•
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Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk•
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MSB kaynakları: "7 Ocak'ta İdlib'deki üs bölgelerimizi tehdit edebilecek ve milliyeti belirlenemeyen insansız hava aracı tespit edilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından derhal önleme ve engelleme yapılmıştır." - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › MSB, İdlib'deki üs bölgelerine yönelik insansız hava aracı tehdidini önledi - Son Dakika