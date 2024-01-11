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MSB, İdlib'deki üs bölgelerine yönelik insansız hava aracı tehdidini önledi - Son Dakika
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MSB, İdlib'deki üs bölgelerine yönelik insansız hava aracı tehdidini önledi

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına göre, 7 Ocak'ta İdlib'deki üs bölgelerimizi tehdit edebilecek ve milliyeti belirlenemeyen bir insansız hava aracı tespit edildi. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından derhal önleme ve engelleme yapıldı.

MSB, İdlib\'deki üs bölgelerine yönelik insansız hava aracı tehdidini önledi
11.01.2024 - 13:06,
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MSB kaynakları: "7 Ocak'ta İdlib'deki üs bölgelerimizi tehdit edebilecek ve milliyeti belirlenemeyen insansız hava aracı tespit edilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından derhal önleme ve engelleme yapılmıştır." - ANKARA

Kaynak: İHA
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Milli Savunma Bakanlığı, İnsansız Hava Aracı, İdlib, Savunma, Güvenlik, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa MSB, İdlib'deki üs bölgelerine yönelik insansız hava aracı tehdidini önledi - Son Dakika


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