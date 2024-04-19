MSB'nin basın mensuplarına verdiği savaş muhabirliği eğitimi başladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

MSB'nin basın mensuplarına verdiği savaş muhabirliği eğitimi başladı

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından basın mensuplarına yönelik Savunma Muhabirliği Eğitimi başladı. Eğitimde, Milli Savunma Bakanlığı'nın faaliyetleri, askeri terminoloji, güvenlik tedbirleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekatları ve uluslararası görevler ile NATO kavramı ve terminolojisi gibi konular ele alınacak. Eğitim, savunma muhabirlerinin niteliklerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

19.04.2024 20:40  Güncelleme: 20:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MSB'nin basın mensuplarına verdiği savaş muhabirliği eğitimi başladı

ANKARA - Ankara Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından basın mensuplarına yönelik Savunma Muhabirliği Eğitimi 19 Nisan 2024 tarihinde Milli Savunma Bakanlığında başladı.

Savunma alanındaki faaliyetlerinin kamuoyuna aktarılması hususunda Milli Savunma Bakanlığı ile basın mensupları arasındaki bilgi alışverişinin etkinliğini artırmak amacıyla planlanan bu eğitim 4 hafta sürecek. Görsel, yazılı ve dijital medya alanlarında çalışan basın mensuplarının katıldığı eğitimde; Milli Savunma Bakanlığının teşkilat yapısı ve faaliyetlerinin anlatılması, askeri terminolojiye ilişkin karşılıklı anlayışın geliştirilmesi, kavramsal farkındalığı arttırılması ve yanlış anlaşılmaların giderilmesi, hudutlarımızla ilgili alınan güvenlik tedbirleri ve bu husustaki faaliyetler ile bilgi aktarılması, terörün kaynağında yok edilmesi çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içinde ve sınır ötesinde gerçekleştirdiği harekatlar ile ilgili bilgi aktarılması,Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri iş birliği ve uluslararası görevler kapsamında icra ettiği faaliyetler ile NATO kavram ve terminolojisinin tanıtılması, Milli Savunma Bakanlığı kaynaklı olmayan yanlış bilgi ve dezenformasyonun önüne geçilmesi hedefleniyor.

"Bu eğitimde savunma muhabirliği niteliklerinizi geliştirecek bilgiler alacaksınız"

Savunma Muhabirliği Eğitimi Açılış Töreni'nin açılış konuşmasını gerçekleştiren Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk Bu eğitimde haberde kullanacağınız değil savunma muhabirliği niteliklerinizi geliştirecek detaylı ve bir kısmını daha önce hiç duymadığınız bilgiler alacaksınız. Bu nedenle anlatılanlara haber gözüyle bakmamanızı özellikle rica ediyoruz. Verilecek olan bu eğitim ve bizzat sahada görev yapanlar tarafından aktarılacak tecrübeler sonucunda elde edeceğiniz kazanımlar ile savunma ve güvenlik gibi zor bir alanda bilgi ve deneyimlerinizi artırarak Türk ve dünya kamuoyuna daha etkili haber yapma imkanı bulacağınızı değerlendiriyoruz. Bu eğitimin devamı olarak önümüzdeki süreçte "Savaş Muhabirliği" eğitimi vermeyi de planladığımızı ifade etmek isterim" dedi.

Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Halkla İlişkiler, Nato, 3.Sayfa, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa MSB'nin basın mensuplarına verdiği savaş muhabirliği eğitimi başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kuşadası'nda İşletme Önünde Silahlı Kavga: 2 Tutuklama
    21:06 Kuşadası'nda İşletme Önünde Silahlı Kavga: 2 Tutuklama

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir işletme önünde meydana gelen silahlı kavga olayına karışan ve adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden ikisi tutuklandı. Olayda kullanılan av tüfeği ile birlikte toplam 2 adet ruhsatlı av tüfeğine el konuldu.

  • Sivas Kangal'da trafik kazası: 1'i ağır 3 kişi yaralandı
    21:03 Sivas Kangal'da trafik kazası: 1'i ağır 3 kişi yaralandı

    Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazada, mitsubishi marka pikap aracın takla atması sonucu araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumu ciddiyetini korurken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

  • Kahramanmaraş'ta seyir halindeyken alev topuna dönen otomobil söndürüldü
    20:55 Kahramanmaraş'ta seyir halindeyken alev topuna dönen otomobil söndürüldü

    Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan bir otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.


20:32 İstanbul Gaziosmanpaşa’da toprak kayması meydana geldi İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması meydana geldi
20:02 İmamoğlu’ndan Haluk Bayraktar’ın “Tasmalı köpek“ çıkışına yanıt İmamoğlu'ndan Haluk Bayraktar'ın "Tasmalı köpek" çıkışına yanıt
19:03 Mardin ve Diyarbakır Belediye Meclislerindeki Olaylar İçin Müfettiş Görevlendirildi Mardin ve Diyarbakır Belediye Meclislerindeki Olaylar İçin Müfettiş Görevlendirildi
18:21 Oğlunun telefonundan mesaj atıp kapıyı açtırdığı boşanma aşamasındaki eşini öldürdü Oğlunun telefonundan mesaj atıp kapıyı açtırdığı boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
16:38 Jandarma üniforması ile GBT kontrolü yaparken polise yakalandı Jandarma üniforması ile GBT kontrolü yaparken polise yakalandı
20:26 Adaylığını resmen açıkladı Sadettin Saran’dan Ali Koç’a gözdağı Adaylığını resmen açıkladı! Sadettin Saran'dan Ali Koç'a gözdağı
18:58 Uğur Dündar gözyaşlarını tutamadı Duygu dolu Ali Koç sözleri Uğur Dündar gözyaşlarını tutamadı! Duygu dolu Ali Koç sözleri
17:17 Fazla kilo takıntısı hayatını kabusa çevirdi: 1 milyon 400 bin lira ödediği ameliyatta midesi delindi Fazla kilo takıntısı hayatını kabusa çevirdi: 1 milyon 400 bin lira ödediği ameliyatta midesi delindi
16:22 Şırnak’ta oy vermeye giden asker ve polislere tepki gösteren kişiye soruşturma açıldı Şırnak'ta oy vermeye giden asker ve polislere tepki gösteren kişiye soruşturma açıldı
15:54 Ojelerini çıkartıp dolgularını eritti Sakal bırakan Kerimcan Durmaz bambaşka biri oldu Ojelerini çıkartıp dolgularını eritti! Sakal bırakan Kerimcan Durmaz bambaşka biri oldu
15:50 “İsrail’in başkenti neresidir“ sorusuna verdiği cevapla sunucuyu hayrete düşürdü "İsrail'in başkenti neresidir?" sorusuna verdiği cevapla sunucuyu hayrete düşürdü
15:41 Fondaki şarkı Fener taraftarını kızdıracak Olympiakoslu oyuncular soyunma odasında böyle sevindi Fondaki şarkı Fener taraftarını kızdıracak! Olympiakoslu oyuncular soyunma odasında böyle sevindi
15:17 Tüm zenginliklerini fakirlere dağıtıp rahip oldular Tüm zenginliklerini fakirlere dağıtıp rahip oldular
15:08 Torreira’dan ayrılan Devrim Özkan’dan yürek hoplatan pozlar Torreira'dan ayrılan Devrim Özkan'dan yürek hoplatan pozlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2024 21:08:49. #1.13#
SON DAKİKA: MSB'nin basın mensuplarına verdiği savaş muhabirliği eğitimi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement