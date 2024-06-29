MSB: Pençe-Kilit ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit bölgelerinde 6, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde ise 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bilirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde belirlediği 4 PKK/ YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi. - ANKARA