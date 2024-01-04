MSB: Son bir haftada 118 kişi sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, son bir haftada sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 118 şahısın yakalandığı belirtildi. Ayrıca, 2 bin 113 kişinin ise hududu geçemeden engellendiği ifade edildi. MSB, sınırdaki güvenlik önlemlerinin etkin bir şekilde sürdürüldüğünü vurguladı.
MSB: "Son bir haftada sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 118 şahıs yakalanmış, 2 bin 113 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir." - ANKARA
Kaynak: İHA