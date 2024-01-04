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MSB: Son bir haftada 118 kişi sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalandı - Son Dakika
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MSB: Son bir haftada 118 kişi sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, son bir haftada sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 118 şahısın yakalandığı belirtildi. Ayrıca, 2 bin 113 kişinin ise hududu geçemeden engellendiği ifade edildi. MSB, sınırdaki güvenlik önlemlerinin etkin bir şekilde sürdürüldüğünü vurguladı.

MSB: Son bir haftada 118 kişi sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalandı
04.01.2024 - 12:04,
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MSB: "Son bir haftada sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 118 şahıs yakalanmış, 2 bin 113 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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Milli Savunma Bakanlığı, Güvenlik, Göçmenler, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa MSB: Son bir haftada 118 kişi sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB: Son bir haftada 118 kişi sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalandı - Son Dakika
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