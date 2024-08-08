MSB: Son bir haftada 395 kişi yakalandı, 64 terörist etkisiz hale getirildi

3.Sayfa

MSB: "Hudutlarımızda; son bir hafta içerisinde, 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 395 şahıs yakalandı."

-MSB:

-"Operasyonlarla son bir haftada 64 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 652 olmuştur."

-"18 ayrı yerde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesine 54 helikopter ile bin 30 sorti yapılarak destek sağlanmıştır."

-" Türkiye'nin hava ve füze savunmasını bir bütünlük halinde, çok katmanlı olacak şekilde sağlamaya yönelik olarak yerli ve milli radar ve hava savunma sistemleri ile birlikte komuta kontrol imkan ve kabiliyetlerimizi geliştirme çalışmalarımıza devam edilmektedir."

-"Yükselme sırasında bulunan albay rütbesinde bir personel, kaynağı ne olursa olsun, ilgili mevzuatta gerekli terfi şartlarını sağlaması halinde ve kadro ihtiyacı kapsamında, Cumhurbaşkanımız başkanlığındaki, Yüksek Askeri Şüra Heyeti'nin değerlendirmeleri neticesinde, dün olduğu gibi bugün de, generalliğe/amiralliğe yükseltilebilmektedir."

"Sosyal medyada iddia edildiği gibi 400'den fazla Albayın emekli edildiği bilgisi doğru değildir."