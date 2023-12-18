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MSB: "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. - Son Dakika
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MSB: "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.

MSB: "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.

MSB: "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.
18.12.2023 - 15:34,
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan, 5'i terör örgütü mensubu 46 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Terörle mücadelemiz hudutlarımızda da sürüyor. Hudut kartallarımız ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 46 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ, 2'sinin PKK/KCK/PYD- YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Kaynak: İHA
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Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan, Suriye, Güvenlik, Terör, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa MSB: 'Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. - Son Dakika


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