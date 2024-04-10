MSB: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ta 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

Altındağ Belediyesi, personellerinin iş bırakma eylemine ilişkin açıklama yaptı

Altındağ Belediyesi, temizlik personelinin iş bırakma eylemiyle ilgili yazılı açıklama yaparak, hukuksuz şekilde iş bırakan personellerin yasal işlem başlatılacağını belirtti. Açıklamada, iş bırakma eyleminin yasal şartlara uyulmadığı ve suç teşkil ettiği vurgulandı. Ayrıca, belediye yönetimi eylemin bir an önce sonlandırılmasını ve personellerin görevlerine dönmesini istedi.