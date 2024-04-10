MSB: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ta 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MSB: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ta 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık, şehitlerin kanını yerde bırakmayacaklarını vurguladı.

10.04.2024 16:56
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MSB: "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." - ANKARA

Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Irak, PKK, Güvenlik, Terör, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa MSB: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ta 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ta 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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