MSB: "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › MSB: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ta 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
Afyonkarahisar'da bir kişi, evini bastığı eski eşinin kocası ve annesini pompalı tüfekle vurarak kaçtı. Olayda yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunmaktadır. Kaçan şüpheli ise polis tarafından aranmaktadır.
Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan yangında müstakil ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan, Yayla Bayındır Mahallesi'nde çıkan yangın sonucu evi yanan aileye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Altındağ Belediyesi, temizlik personelinin iş bırakma eylemiyle ilgili yazılı açıklama yaparak, hukuksuz şekilde iş bırakan personellerin yasal işlem başlatılacağını belirtti. Açıklamada, iş bırakma eyleminin yasal şartlara uyulmadığı ve suç teşkil ettiği vurgulandı. Ayrıca, belediye yönetimi eylemin bir an önce sonlandırılmasını ve personellerin görevlerine dönmesini istedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "6 ilde Bölücü Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'Bozdoğan-24' operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde bir kişi, eski eşinin evine giderek tartıştığı eski eşinin kocası ve annesine pompalı tüfekle ateş açtı. Yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunuyor. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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