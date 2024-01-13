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MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edecek - Son Dakika
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MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edecek

Milli Savunma Bakanlığı, yapılan harekatlarda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkenin ve milletin güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Harekatlar sırasında masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıkların ve çevrenin zarar görmemesi için gerekli tedbirlerin alındığı ifade edildi.

MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edecek
13.01.2024 - 01:55,
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MSB: "İcra edilen bu harekatlarda, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekatlar sırasında; masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır" - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edecek - Son Dakika


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