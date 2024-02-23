Pençe Kilit\'te 4 terörist etkisiz

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Jandarma komutanına küfreden başkan adayıyla ilgili bir skandal daha

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, gelişmeyi "Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!" ifadesiyle duyurdu.

"ANSIZIN VURMAYA DEVAM"

Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kilit operasyon bölgesindeki gelişmeyi duyurdu. Bakanlığın sosyal medya açıklamasında "Ansızın vurmaya devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!" denildi.