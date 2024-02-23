Pençe Kilit'te 4 terörist etkisiz - Son Dakika
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Pençe Kilit'te 4 terörist etkisiz

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği Pençe-Kilit Operasyonu'nda tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

23.02.2024 10:03
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Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, gelişmeyi "Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!" ifadesiyle duyurdu.

"ANSIZIN VURMAYA DEVAM"

Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kilit operasyon bölgesindeki gelişmeyi duyurdu. Bakanlığın sosyal medya açıklamasında "Ansızın vurmaya devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!" denildi.

Pençe Kilit'te 4 terörist etkisiz
Pençe Kilit\'te 4 terörist etkisiz
Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Irak, PKK, Güvenlik, Terör, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pençe Kilit'te 4 terörist etkisiz - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mehmet Aytekin: Etkisiz demeyin şunlara leşler alındı deyin 0 0 Yanıtla

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