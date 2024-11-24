Mucur karayolu Hacıbektaş kavşağında zincirleme trafik kazaları meydana geldi. Kayan araçların karıştığı kazada 5 kişi yaralanarak tedavi altına alındı. Kırşehir-Mucur karayolunun 10. kilometresinde meydana gelen kazalara yoğun tipi ve kaygan zemin neden oldu.
Mucur Devlet Hastanesi ve Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KIRŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Mucur'da Zincirleme Trafik Kazası - Son Dakika
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