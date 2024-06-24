Mudanya'da Asayiş Uygulamaları Arttırıldı - Son Dakika
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Mudanya'da Asayiş Uygulamaları Arttırıldı

Mudanya\'da Asayiş Uygulamaları Arttırıldı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, yaz aylarında halkın güvenliğini sağlamak amacıyla Mudanya'da asayiş uygulamalarını arttırdı. 8 tim ve 26 ekip olmak üzere toplamda 120 polis ekibiyle gerçekleştirilen uygulamalarda, umuma açık eğlence mekanları denetlendi ve 320 kişiye kimlik sorgulaması ve üst araması yapıldı. 2 aranan kişi gözaltına alınırken, 40'tan fazla eğlence yerine ve 10 iş yerine eksiklikleri sebebiyle işlem yapıldı. Mudanya'da nüfus artışının beklendiği yaz dönemi boyunca benzer uygulamaların sıklıkla yapılacağı belirtildi.

24.06.2024 17:45
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Polis ekipleri, halkın güvenliğini sağlamak için yaz aylarında yoğunluğu Mudanya'da asayiş uygulamalarını arttırdı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, uygulamayı 8 tim ve 26 ekip olmak üzere toplamda 120 polis ekibiyle gerçekleştirdi. Umuma açık eğlence mekanlarını denetleyerek 320 kişiye kimlik sorgulaması ve üst araması yaptı. Çeşitli suçlardan adli mercilerce aranmakta olan 2 kişi gözaltına alınırken, denetlenen 40 dan fazla umuma açık eğlence yerinden, 10 iş yerine eksiklikleri sebebiyle işlem tesis edildi.

Vatandaşlar denetimleri memnuniyetle karşılarken, yaz dönemi boyunca nüfus artışının beklendiği Mudanya da emniyet tarafından sıklıkla benzer uygulamalar yapılacağı ifade edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mudanya'da Asayiş Uygulamaları Arttırıldı - Son Dakika

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