Mudanya'da Denizde Fenalaşan 60 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Mudanya'da Denizde Fenalaşan 60 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Mudanya\'da Denizde Fenalaşan 60 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
22.06.2026 16:49
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde denize giren 60 yaşındaki S.Ç. fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Bursa'nın Mudanya ilçesi Altınkum Sahili'nde arkadaşıyla birlikte denize giren S.Ç. (60), bir süre sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan S.Ç., tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Olay, Altınkum Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşıyla birlikte denize giren S.Ç. (60), bir süre sonra fenalaştı. Kendi imkanlarıyla kıyıya çıkan S.Ç.'nin rahatsızlandığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.Ç., tedavi altına alındı.

S.Ç., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Mudanya'da Denizde Fenalaşan 60 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mudanya'da Denizde Fenalaşan 60 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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