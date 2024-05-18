Mudanya\'da Din Görevlisinin Aracı Alev Aldı

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde din görevlisi, alev alan hafif ticari araçtan son anda kurtulurken, araç tamamen yanarak kül oldu.

Yangın, Mudanya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Mürsel Mahallesi'nde bulunan Camii İmam Hatibi İbrahim Tanberk, trafik kazası geçiren komşusunu hastaneye götürdüğü sırada hafif ticari aracı bir anda alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken araç kullanılamaz hale geldi.

Mudanya Müftüsü Dr. İbrahim Özer mesai arkadaşına geçmiş olsun dileğinde bulundu. - BURSA