Bursa\'da heyelan bölgesi temizlendi...Kayan bölge dron ile görüntülendi

Bursa'nın Mudanya ilçesini Gemlik ilçesine bağlayan karayolundaki heyelan yolun kapanmasına sebep oldu. Sabaha kadar kayma devam etti. Ekiplerin çalışmasıyla yoldaki hafriyat kaldırıldı ve alınan tedbirlerle yol trafiğe açıldı. Heyelan anında yoldan geçen bir otomobildekilerin saniyelerle ölümden döndüğü belirtildi. Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi gelişmeleri sabaha kadar takip ederken, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, kayalık yapının üzerindeki toprak kütlesinin, son günlerdeki aşırı yağışlarla doygunluğa ulaştığını ve heyelanın bu sebeple yaşandığını söyledi. Dalgıç, üst kesimde bulunan ruhsatlı ve kurallara uygun yapılmış evler için şu aşamada bir risk bulunmadığını, ancak riskli olduğu değerlendirilen alanlarla ilgili gerekli tespit ve işlemlerin yapılacağını kaydetti.

Mudanya ilçesinde Güzelyalı Kurşunlu yolu üzerinde meydana gelen heyelanın ardından bölgede temizlik ve güvenlik çalışmaları öğlene kadar devam etti. Olayda herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.

Dün gece 23.00 sıralarında alınan ihbar üzerine bölgeye Karayolları ekipleri, emniyet güçleri ile Mudanya Belediyesi'ne bağlı ulaşım, zabıta ve Büyükşehir itfaiye ekipleri sevk edildi. Heyelanla birlikte yola inen toprak ve ağaçlık alan, sabah saatlerinde yapılan çalışmalarla büyük ölçüde kaldırıldı. Ancak bölgede toprağın yer yer yavaş şekilde kaymaya devam ettiği gözlemlendi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, toprak kaymasının nedenine ilişkin yaptığı açıklamada, son günlerde etkili olan yoğun yağışlar ve ani hava değişimlerine dikkat çekti. Başkan Dalgıç, "Kayalık yapının üzerindeki toprak kütlesi, son günlerdeki aşırı yağışlarla toprağın doygunluğa ulaşmasının ardından, havanın çok hızlı ısınmasıyla birlikte kapiler boşluklardaki suyun buharlaşması sonucu aderansını kaybederek aşağıya doğru kaydı. Çok şükür herhangi bir can ya da mal kaybı yok, bu açıdan şanslıyız" dedi.

Gece saatlerinden itibaren tüm ekiplerin sahada olduğunu belirten Dalgıç, "Dün gece Karayolları, emniyet ve Mudanya Belediyesi'ne bağlı ulaşım, zabıta ve Büyükşehir itfaiye ekiplerimizle birlikte buradaydık. Sabah gün ışığıyla birlikte kayan heyelan temizlendi. Şu an ciddi bir risk görünmüyor, ancak yukarı kesimlerde bazı noktalar uzmanlar tarafından değerlendiriliyor. Bununla ilgili bir rapor hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.

Yolun Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda olduğunu vurgulayan Başkan Dalgıç, raporun sonuçlarına göre gerekli adımların atılacağını belirtti. Kamera kayıtlarının incelendiğini de aktaran Dalgıç, heyelan öncesinde iki aracın yoldan geçtiğinin, bir aracın ise kayma sırasında durduğunun tespit edildiğini belirterek, olayın büyük bir faciaya dönüşmeden atlatıldığını söyledi.

Başkan Dalgıç ayrıca, üst kesimde bulunan ruhsatlı ve kurallara uygun yapılmış evler için şu aşamada bir risk bulunmadığını, ancak riskli olduğu değerlendirilen alanlarla ilgili gerekli tespit ve işlemlerin yapılacağını kaydetti.

Öte yandan ekiplerin çalışmasının ve gerekli tedbirlerin ardından yol trafiğe açıldı. Heyelanlı bölge de dron ile havadan görüntülendi. Yetkililer, muhtemel yeni toprak kaymalarına karşı önlemlerin devam ettiğini açıkladı. - BURSA