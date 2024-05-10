Mudanya'da Karayolu Trafik Haftası etkinlikleriyle yaya geçidi denetimleri yapıldı - Son Dakika
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Mudanya'da Karayolu Trafik Haftası etkinlikleriyle yaya geçidi denetimleri yapıldı

Mudanya ilçesinde Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında yapılan denetimlerde, sürücülere yaya önceliği, emniyet kemeri kullanımı, cep telefonu ile görüşme yapmama ve hız sınırları konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca broşürler dağıtılarak trafik güvenliği bilinci artırılmaya çalışıldı.

10.05.2024 21:15
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Mudanya'da Karayolu Trafik Haftası etkinliklerinde, yaya geçidi önünde yapılan denetimlerle dikkat çekti.

Mudanya ilçesinde Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde yayalar bilinçlendirildi. Karayolu Trafik Haftası etkinliklerine İlçe Kaymakamı Ayhan Terzi, İlçe Emniyet Müdürü Atakan Ateşli, İlçe Jandarma Komutanı Ercan Yavuz ve Sahil Güvenlik Karakol Komutan Elyasa Koyuncuoğlu katıldı. Yaklaşık 25 sürücünün denetlendiği etkinliklerde, "Yaya önceliği, emniyet kemeri kullanımının önemi, seyir halinde cep telefonu ile görüşülmemesi ve hız sınırları uygulaması" konularında bilgilendirme yapıldı ve broşürler dağıtıldı. Bu etkinliklerle trafik güvenliği bilincinin artırılması ve yaya güvenliğinin ön plana çıkarılması adı altında sürücülere ve yayalara broşür dağıtıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mudanya'da Karayolu Trafik Haftası etkinlikleriyle yaya geçidi denetimleri yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mudanya'da Karayolu Trafik Haftası etkinlikleriyle yaya geçidi denetimleri yapıldı - Son Dakika
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