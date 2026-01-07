Mudanya\'da minibüs duraklarında yangın paniği

Bursa'nın Mudanya ilçesinde minibüs duraklarında gece yarısı çıkan yangında 20 minibüs alevlerin sıçramasından son anda kurtarıldı. Yangında iki baraka tamamen park halindeki bir minibüs kısmen yandı.

Mudanya Yumurtatepe mevkiinde bulunan minibüs duraklarında yangın çıktı. Bitişik haldeki iki adet mobo minibüs durağı alevlere teslim olurken, yangın bir minibüse de sıçradı. Yakındaki farklı bir konteyner ise kısmen yandı.

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek durakları sardı. İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Mudanya biriminden ekipler sevk edildi. Ekiplerin hızlı ve zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, çevrede park halinde bulunan yaklaşık 20 minibüs alevlerin sıçramasından son anda kurtarıldı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, duraklarda ve bir minibüste maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA