Mudanya\'da polis uygulamasında motosiklet sürücüsünden 824 gram esrar çıktı

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde gece uygulama yapan polisleri görünce kaçmaya başlayan motosiklet sürücüsünün üzerinden 824 gram esrar çıktı.

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, gece saat 03.00 sıralarında şok uygulama yaptı. Uygulama sırasında Güzelyalı Burgaz Mahallesi Şehit Mehmet Caddesi üzerinde motosikleti ile polislerden kaçmak isteyen T.Y. yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 824 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Şahsa uyuşturucu madde ticaretinden işlem yapıldı.

Narkotik ekiplerinin operasyonlara ve uygulamalara devam edeceği belirtildi. - BURSA