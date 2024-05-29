Mudanya'da polis uygulamasında motosiklet sürücüsünden 824 gram esrar çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mudanya'da polis uygulamasında motosiklet sürücüsünden 824 gram esrar çıktı

Mudanya\'da polis uygulamasında motosiklet sürücüsünden 824 gram esrar çıktı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde gece uygulama yapan polisleri görünce kaçmaya başlayan motosiklet sürücüsünün üzerinden 824 gram esrar çıktı. Şahsa uyuşturucu madde ticaretinden işlem yapıldı. Narkotik ekiplerinin operasyonlara ve uygulamalara devam edeceği belirtildi.

29.05.2024 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Mudanya ilçesinde gece uygulama yapan polisleri görünce kaçmaya başlayan motosiklet sürücüsünün üzerinden 824 gram esrar çıktı.

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, gece saat 03.00 sıralarında şok uygulama yaptı. Uygulama sırasında Güzelyalı Burgaz Mahallesi Şehit Mehmet Caddesi üzerinde motosikleti ile polislerden kaçmak isteyen T.Y. yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 824 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Şahsa uyuşturucu madde ticaretinden işlem yapıldı.

Narkotik ekiplerinin operasyonlara ve uygulamalara devam edeceği belirtildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Motosiklet, Narkotik, Mudanya, Bursa, Güvenlik, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mudanya'da polis uygulamasında motosiklet sürücüsünden 824 gram esrar çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başı kopan bebek üzerinden İsrail’e yaylım ateşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başı kopan bebek üzerinden İsrail'e yaylım ateşi
12:16 Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis’te Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis'te
11:01 Devlet hastanesinde skandal Diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalardan biri daha öldü Devlet hastanesinde skandal! Diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalardan biri daha öldü
10:35 Gülüç Belediye Başkanı cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı Gülüç Belediye Başkanı cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı
10:20 Serçe parmağını yiyen caniyle hastanede koğuş arkadaşı olmuş Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi Serçe parmağını yiyen caniyle hastanede koğuş arkadaşı olmuş! Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi
11:50 Okan Buruk hepsinin biletini kesti Galatasaray’da takımın yarısı gidici Okan Buruk hepsinin biletini kesti! Galatasaray'da takımın yarısı gidici
11:46 Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor
11:37 Deniz Akkaya’dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı Deniz Akkaya'dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı
11:07 CHP’li Gürer: Nüfusun yarısının kredi borcu var CHP'li Gürer: Nüfusun yarısının kredi borcu var
10:52 Moda tasarımcısı Wang, 75 yaşında olmasına rağmen genç görünümü ile herkesi şaşırtıyor Moda tasarımcısı Wang, 75 yaşında olmasına rağmen genç görünümü ile herkesi şaşırtıyor
10:35 Normalleşme süreci hız kesmiyor CHP’nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi Normalleşme süreci hız kesmiyor! CHP'nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi
10:26 Surat ifadesine dikkat Roberto Carlos’un ağzından çıkanlar Arda Güler’i şaşkına çevirdi Surat ifadesine dikkat! Roberto Carlos'un ağzından çıkanlar Arda Güler'i şaşkına çevirdi
10:24 AK Parti’nin ağabeyleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı iki konuda uyardı AK Parti'nin ağabeyleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iki konuda uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 15:35:23. #1.13#
SON DAKİKA: Mudanya'da polis uygulamasında motosiklet sürücüsünden 824 gram esrar çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement