Mudanya\'da Şişme Botla Açılan Çocuk Kurtarıldı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde şişme botuyla denize açılan ve sonrasında panikleyen çocuk, iskele görevlisinin dikkati sayesiyle kurtarıldı. O anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Mudanya Sahili'nde denize açılan ve akıntı ile rüzgarın etkisiyle kıyıya dönemeyen 15 yaşındaki çocuk, BUDO İskelesi manevra sahasında görevli Davut A. tarafından fark edildi. Çocuğu sakinleştiren görevli, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik botu, çocuk ve sürüklenen botu güvenli şekilde kurtararak kıyıya çıkardı. Panik anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Kurtarılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.