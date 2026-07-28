Mudanya'da Şişme Botla Açılan Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika
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Mudanya'da Şişme Botla Açılan Çocuk Kurtarıldı

Mudanya\'da Şişme Botla Açılan Çocuk Kurtarıldı
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15 yaşındaki çocuk, Mudanya'da kıyıya dönemeyip panikleyince iskele görevlisi tarafından kurtarıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde şişme botuyla denize açılan ve sonrasında panikleyen çocuk, iskele görevlisinin dikkati sayesiyle kurtarıldı. O anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Mudanya Sahili'nde denize açılan ve akıntı ile rüzgarın etkisiyle kıyıya dönemeyen 15 yaşındaki çocuk, BUDO İskelesi manevra sahasında görevli Davut A. tarafından fark edildi. Çocuğu sakinleştiren görevli, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik botu, çocuk ve sürüklenen botu güvenli şekilde kurtararak kıyıya çıkardı. Panik anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Kurtarılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mudanya'da Şişme Botla Açılan Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mudanya'da Şişme Botla Açılan Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika
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