Mudanya\'da Tarihi Eser Satışı Engellendi

Bursa İl Jandarma komutanlığı ekipleri, Mudanya ilçesine tarihi eser satmaya gelen 2 şahsı kıskıvrak yakaladı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Mudanya Bademli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Mudanya ilçesine satılmak üzere tarihi eser getirildiği istihbaratına ulaştı. Ekipler, 2 şüphelilerin kullandığı motosikleti Mudanya ilçesi girişinde önünü keserek durdurdu. Şahısların üzerlerinde yapılan aramada antik döneme ait 125 adet sikke ve 3 adet obje ele geçirildi.

Şüpheliler T.Ö (47) ve S.B(46) gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA