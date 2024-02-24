Mudanya'da anayola çıkan domuz sürüsü trafiği tehlikeye düşürdü - Son Dakika
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Mudanya'da anayola çıkan domuz sürüsü trafiği tehlikeye düşürdü

Mudanya\'da anayola çıkan domuz sürüsü trafiği tehlikeye düşürdü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde anayola çıkan domuz sürüsü, sürücülere zor anlar yaşattı. Trafiği tehlikeye düşüren domuz sürüsü bir süre sonra ortalıktan kaybolurken o anlar kameralara yansıdı. Mudanya ilçesi Mudanya Yolu üzerinde hızla seyreden otomobiller, yol üzerindeki karaltıyı görünce yavaşlamak zorunda kaldı. Cadde üzerine çıkan çok sayıda irilik ufaklı domuz, bir süre sağ şeridi işgal etti. Kaza yapmaktan son anda kurtulan otomobildekiler, cep telefonu kameralarıyla o anları saniye saniye kaydetti. Cadde üzerindeki domuz sürüsü, bir süre sonra ortadan kayboldu.

24.02.2024 09:28  Güncelleme: 09:30
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde anayola çıkan domuz sürüsü, sürücülere zor anlar yaşattı. Trafiği tehlikeye düşüren domuz sürüsü bir süre sonra ortalıktan kaybolurken o anlar kameralara yansıdı.

Mudanya ilçesi Mudanya Yolu üzerinde hızla seyreden otomobiller, yol üzerindeki karaltıyı görünce yavaşlamak zorunda kaldı. Cadde üzerine çıkan çok sayıda irilik ufaklı domuz, bir süre sağ şeridi işgal etti. Kaza yapmaktan son anda kurtulan otomobildekiler, cep telefonu kameralarıyla o anları saniye saniye kaydetti.

Cadde üzerindeki domuz sürüsü, bir süre sonra ortadan kayboldu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mudanya'da anayola çıkan domuz sürüsü trafiği tehlikeye düşürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mudanya'da anayola çıkan domuz sürüsü trafiği tehlikeye düşürdü - Son Dakika
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