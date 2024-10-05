Mudanya\'da Zeytinlik Yangını Kontrol Altında

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, Tuzaklı mevkiinde başlayan yangına ise müdahale devam ediyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesi Hançerli Mahallesi'ndeki zeytinliklerde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekip sevk edildi. 5 araç 16 personelin müdahalede bulunduğu yangın hızlı müdahale sonrası kontrol altına alındı. Öte yandan, Tuzaklı mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler bölgede yangını kontrol altına almaya çalışıyor. - BURSA