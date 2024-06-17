Mudanya ve Gemlik'te Anız Yangınları Kontrol Altına Alındı

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Mudanya ve Gemlik korkutan yangınlar

Anız yangını korkuttu

BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan anız yangını, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve itfaiye ekiplerin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

Yangın, Mudanya ilçesi Yalıçiftlik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otluk alanda henüz bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Havanında sıcak olmasıyla birlikte alevler kısa sürede büyürken bölgede çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yangını kontrol altına aldı.

Diğer bir anız yangını ise Gemlik ilçesi Büyükkumla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalılık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlere itfaiye ekipleri müdahale ederken yaklaşık 1 dönüm alan yangından zarar gördü.

Her iki yangının da çıkış sebebi araştırılıyor.