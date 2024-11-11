Mudanya Yolu\'ndaki Tehlikeli Yarıklar

3.Sayfa

Bursa Mudanya yolu üzerinde meydana gelen ciddi yarıklar, sürücüleri ve halkı korkutuyor

Yıllar önce yapım aşamasında kayan Bursa Mudanya yolu, tekrardan kaymaya başladı. Yolda ciddi yarıklar oluşurken, yolu kullanan vatandaşlar tedirgin hale geldi. Mudanya halkı, çatlakların daha fazla büyümeden yetkililer tarafından düzeltilmesini talep etti.

Öte yandan, çöküntülerin 5 ile 10 santimetre derinliğe ulaştığı iki ayrı noktada kayma olduğu tespit edildi. Yaklaşık 50 metre devam eden çöküntüler, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetme riskini artırıyor.

Mudanya halkı, yetkililerden önlem almasını rica etti. - BURSA