Mudurnu'da çıkan yangında 3 ev ve 1 samanlık küle döndü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Mudurnu'da çıkan yangında 3 ev ve 1 samanlık küle döndü, 2 kişi yaralandı

Mudurnu\'da çıkan yangında 3 ev ve 1 samanlık küle döndü, 2 kişi yaralandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Feruz köyünde meydana gelen yangında, bir evde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle çevredeki diğer evlere ve samanlığa sıçradı. Yangını söndürmek için çabalayan 2 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda alevler kontrol altına alındı, ancak 3 ev, 1 samanlık ve 1 traktör tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

18.03.2024 14:20  Güncelleme: 14:22
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangında 3 ev 1 samanlık küle döndü. Yangını söndürmek isteyen 2 kişi yaralandı.

Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Feruz köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ç.'ye ait evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Çıkan yangın rüzgarın etkisiyle çevresinde bulunan 2 katlı ahşap eve ve samanlığa sıçradı. Samanlıkta bulunan balyaların da hızla tutuşmasıyla yangın daha da büyüyerek dışarda bulunan traktörü de tutuşturdu. Yangının hızla büyüdüğünü gören vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangını söndürmek için çabaladı. Kendi imkanlarıyla yangını söndürmek için çabalayan 2 vatandaş ellerinden yaralandı. Durum, çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda alevleri kontrol altına aldı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangında yaralanan 2 kişi hastaneye sevk edildi. Meydana gelen yangında 3 ev, 1 samanlık, 1 traktör tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mudurnu'da çıkan yangında 3 ev ve 1 samanlık küle döndü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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