Mudurnu\'da Ev Soygunlarına Son Verildi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir yıl içerisinde çok sayıda ev soyan hırsız, çaldığı bakır ürünleri Sakarya'nın Geyve ilçesine götüreceği sırada yakalandı. Hırsızın 2 evinde de yapılan aramalarda duvar süsünden saate, bakır ürünlerden oltalara ve gitara kadar bin parça ürün çaldığı ortaya çıktı. Hırsız tutuklandı, vatandaşlar ise rahat bir nefes aldı.
Edinilen bilgiye göre, Mudurnu'da bir yıldır aralıklarla çeşitli hırsızlık olayları yaşandı. Şikayetler üzerine inceleme başlatan Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızın 31 yaşındaki Y.E.S. olduğunu tespit etti. Aralıklarla 20 evi soyan, vatandaşların adeta kabusu olan hırsızın, çaldığı bakır ürünleri Sakarya'nın Geyve ilçesine götüreceği belirlendi. Harekete geçen Mudurnu polisi, Y.E.S. ile eşi N.S'yi, Geyve'ye gitme hazırlığı yaptıkları sırada gözaltına alındı.
Bin ürün çalmış
Hırsızın, çaldığı ürünleri sakladığı 2 evde de arama yapıldı. Evlerden aralarında duvar süsü, bakır tencereler, eski tabancalar, kullanılmayan telefonlar, olta, gitar, 100 metre uzunluğunda kablo ve hediyelik eşyalar gibi birçok parçanın bulunduğu bin ürün çıktı.
Vatandaşın kabusu hırsız tutuklandı
Ele geçirilen eşyalar Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi ve sahiplerine ulaşıldı. Yaklaşık 20 aileye ifadelerinin ardından eşyaları teslim edildi. Hırsız ve eşi ise emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Y.E.S. tutuklandı, eşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
"Evimizin soyulduğunu ve çok sayıda eşyamızın çalındığını öğrendik"
Bolu merkezde olduğu sırada evine hırsızın girdiğini ve çok sayıda eşyasını çaldığını söyleyen Nevin Ünal, "Evi kontrol ettiğimizde evimizin soyulduğunu ve çok sayıda eşyamızın çalındığını öğrendik. Mudurnu Emniyeti sağ olsun, bizi aradılar ve eşyalarımızı teşhis etmemiz için Mudurnu'ya gelmemizi istediler. Geldik ve eşyalarımıza baktık. Bir kısmı yoktu, bir kısmı vardı. Kalanları aldık. Bu vesileyle Mudurnu Emniyeti'ne çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederiz" dedi.
"Geceleri uyuyamıyorduk"
Y.E.S'nin soyduğu bir başka evin sahibi Fatma Nur Taşköprü ise "Evimize girildi ve çok sayıda eşyamız çalındı. Eşyalarımızın bir kısmını alamadık. Bakır eşyalarımız yok ama benim çok özel bir eşyam vardı, saatim. Onu bulduğum için çok mutluyum. Mudurnu Emniyet Müdürlüğünde çalışan polislerimize çok teşekkür ederim. Bizi büyük bir tedirginlikten kurtarmış oldular. Geceleri uyuyamıyorduk. 'Acaba hırsız gelecek mi? Kimi çağıracağız?' diye düşünüyordu" diye konuştu. - BOLU
Son Dakika › 3.Sayfa › Mudurnu'da Ev Soygunlarına Son Verildi - Son Dakika
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