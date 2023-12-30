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Mudurnu Kara Yolunda Kamyon ile Minibüs Çarpışması: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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Mudurnu Kara Yolunda Kamyon ile Minibüs Çarpışması: 1 Ölü, 4 Yaralı

Bolu-Mudurnu kara yolunda meydana gelen kazada, kamyon ile yolcu minibüsü çarpıştı. Minibüs adeta kağıt gibi yırtıldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi. Soruşturma başlatıldı.

Mudurnu Kara Yolunda Kamyon ile Minibüs Çarpışması: 1 Ölü, 4 Yaralı
30.12.2023 - 11:42,
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Mudurnu kara yolunda kamyon ile yolcu minibüsünün çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralanırken bir kişi hayatını kaybetti. Kamyonla çarpışan minibüs adeta kağıt gibi yırtıldı.

Kaza, saat 08.40 sıralarında Bolu-Mudurnu kara yolunda Yenisefa köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu istikametinde seyreden Arif K. yönetimindeki 14 AAC 261 plakalı yolcu minibüsü ile Bolu istikametine giden Dursun D. idaresindeki 54 SB 694 plakalı yem kamyonu çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yolcu taşıyan Ford marka servis minibüsü kağıt gibi yırtıldı. Meydana gelen kazada minibüste yolcu konumunda bulunan Abdülbaki R., Sercan K., Ertuğrul Y., Sevgi Sarıoğlu ve kamyon sürücüsü Dursun D. yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar şehirdeki hastanelere sevk edildi. Sağlık ekiplerince kazada ağır yaralanan Sevgi Sarıoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı tarafından incelenen Sevgi Sarıoğlu'nun cansız bedeni, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen Sevgi Sarıoğlu'nun yakınları ise gözyaşlarına boğularak sinir krizleri geçirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Mudurnu Kara Yolunda Kamyon ile Minibüs Çarpışması: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika


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